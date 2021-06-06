Принц Гаррі і Меган Маркл знову стали батьками

Як передає Politeka.net з посиланням на CNN, про це повідомили представники королівської сім'ї. Відомо, що дочка Гаррі і Меган народилася ще в п'ятницю, 4 червня, але повідомили про це тільки сьогодні. Дівчинка народилася в 11:40 ранку в Каліфорнії. Вага крихытки склала 7 фунтів 11 унцій. За повідомленнями представника королівської сім'ї, мати і дитина здорові.

Відзначається, що новонароджену назвали Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор. Дівчинку назвали на честь прабабусі, Її Величності Королеви, яка мала сімейне прізвисько Лілібет. Друге ім'я дівчинці дали на честь матері Гаррі, принцеси Діани.

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Нагадаємо, що принц Гаррі і Меган Маркл в січні минулого року вирішили відмовитися від виконання офіційних обов'язків членів королівської сім'ї. Це викликало великий скандал в британській пресі. Гаррі і Меган Маркл поїхали в США, де почали нове життя. Нещодавно пара дала інтерв'ю, в якому зізналася, що тиск з боку королівської сім'ї і преси змусив їх виїхати з Британії. Відзначимо, що з тих пір подружжя не може офіційно користуватися своїм королівським титулом.

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