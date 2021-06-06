Співачка Міша Романова, екс-солістка групи "ВІА Гра" вийшла до моря в купальнику і розповіла про проблему
Як передає Politeka.net, пляжний знімок 30-річна красуня виклала у себе в Instagram.
Зараз Міша Романова, яка називає співака Макса Барських своїм близьким другом, полетіла на відпочинок в жарку Туреччину. Там вона ніжиться на пляжі, приймає сонячні ванни і не забуває дражнити шанувальників своєю соковитою фігурою в купальниках.
Для нового фото вона вибрала помаранчеве бікіні на зав'язках.
Красуня прийняла спокусливу позу, показавши свої форми з кращого ракурсу. Однак, як з'ясувалося, дівчину нікому фотографувати на відпочинку. Про це вона повідомила своїм фанаткам.
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"Проблемка🤣нікому мене фоткати😒дівчатка, відкриємо курси з фоток для хлопців?😅», - підписала знімок Міша Романова.
Користувачі не поскупилися на вомпліменти зовнішніх даними колишньої віагрянки.
"Дива",
"Моя ти Краса",
"Судячи з фото, є кому фотографувати",
"Я можу фоткати",
"Моя гаряча", - пишуть в мережі.
Раніше в інтерв'ю Міша ділилася деталями, що відбувається між ними з Максом:
"Мій дуже хороший друг. Ми ніколи не підтверджували, що у нас є якісь відносини. Ми дійсно дуже рідні один одному люди і у нас були різні етапи. Дійсно, ми раніше любили один одного і любимо зараз. У нас завжди був етап розвитку всіх цих відносин. Люди вже просто приписують, як вони бачать це зі свого боку".
Нагадавши, подруга Макса Барських Романова показала, з ким і як розважається в Туреччині:" спекотне " фото.
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