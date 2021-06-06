Репер Олексій Потапенко показав яскраве кумедне фото в несподіваному ковбойському образі

Як повідомляє Politeka.net, відомий український репер і продюсер Олексій Потапенко, який після першого шлюбу з Іриною Горовою кілька років тому взяв у дружини свою колегу Настю Каменських, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, нещодавно Потап показав в мережі ніжне фото обіймів з Надею Дорофєєвою, яка дала свій перший сольний концерт, а тепер виклав знімок в абсолютно несподіваному образі і зробив визнання.

На новому фото Олексій зображений в темній локації і новому іміджі – тепер він зухвалий ковбой. Перед камерою репер з'явився в чорній футболці з яскравим червоним візерунком, поверх якої надів коричневу ковбойську курточку з бахромою. Завершує образ темний Бордовий капелюх і мила усмішка артиста.

У підписі до публікації Олексій Потапенко зробив кумедне ковбойське зізнання: "Але я не стріляв у депутата... я стріляв у шерифа". Користувачі в захваті від нового образу чоловіка Насті Каменських, його засипають компліментами в коментарях до публікації. "Вчіть англійську З Потапом", "Апачі! Велика людина", "Красунчик", "Незвичайний образ", "Тобі дуже йде такий стиль", "Красивий", - пишуть фанати в коментарях.

Нагадаємо, Чоловік Каменських Потап стиснув в обіймах Дорофєєву, не стримавши своїх емоцій: "Ми встигли попрощатися...".

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