Українська телеведуча Катя Осадча покрасувалася у вільній легкій сукні, засвітивши кругленький животик

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Осадча поділилася свіжим фото. Як відомо, телеведуча разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим чекають поповнення. Пара довгий час приховувала вагітність Осадчої за допомогою різних нарядів, але недавно таки зізналася, що скоро в їх сім'ї з'явиться малюк.

Тепер Осадча радує шанувальників яскравими знімками, на яких позує в жіночних образах. Цього разу телеведуча засвітилася в білій сукні, яка ідеально підкреслила її живіт.

"Впевненою ходою йдемо в літо. Літо на зустріч теж крокує, але невпевнено - півдня сонце, півдня дощ. А яка у вас погода? Закликаю погожі дні сукнею з нашої спільної колекції з @andre_tan_official, підходить на будь - які зміни фігури", - підписала фото Осадча.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Катюша, ви дуже красива", "на цю сукню з українською плахтою надихнула ти!", "а у нас сонячно весь день", "ви прекрасні. Літо йди до нас, тому що ми до тебе вже біжимо», «Чарівна», «вам дуже пасує бути мамою. Щастя вашій родині", - пишуть користувачі Мережі.

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