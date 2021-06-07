Популярна українська співачка, актриса і телеведуча Надія Мейхер порадувала шанувальників яскравим образом

Як передає Politeka.net, Надя Мейхер стала популярною після того, як потрапила в жіночий колектив "ВІА Гра". Там артистка пропрацювала більше 10 років, після чого зайнялася сольною кар'єрою. Мейхер-різнобічна особистість, тому пробує себе в різних амплуа. Артистка працювала телеведучою, знімалася в кіно, а також активно займалася танцями. Мейхер навіть взяла участь в останньому сезоні "Танців з зірками", де дійшла до фіналу.

Крім цього, Надія дає сольні концерти по містах України. Співачка давно відійшла від формату ВІА Гри, вважаючи за краще більш класичний репертуар. На свіжих сторіс Надя позувала в розкішній сукні з блискітками і декольте. Наряд підкреслив пишну фігуру зірки, зробивши акцент на самих «смачних» місцях. Крім цього, в кадр потрапив момент, коли співачка чуттєво виконувала пісню. Від фото так і віяло шармом.

Раніше ми писали, що Надія Мейхер порадувала шанувальників грайливим фото. Співачка позувала в напівпрозорому чорному вбранні цікавого фасону з пишними рукавами. Волосся артистки було зібране в недбалу зачіску, а на її обличчі красувався легкий макіяж.

Нагадаємо, що екс-ВІА Гра Мейхер спустила бретельки сукні, влаштувавши сеанс спокуси: провокаційні фото.

Як повідомляла Politeka, 39-річна Мейхер в легкому сарафані і вінку підкорила ніжним образом: "Божественна жінка".

Також Politeka писала, що 39-річна Мейхер в ночнушці показала, як бути привабливою вдома: фото екс-ВІА Гри.