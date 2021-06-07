Колишня дружина і партнерка по бізнесу репера Потапа Ірина Горова чесно висловила все, що думає, про Надю Дорофєєву

Ірина Горова вже давно є успішним українським продюсером, причому прийшла вона в український шоу-бізнес разом зі своїм екс-чоловіком Потапом. Незважаючи на те, що пара розпалася, вони продовжують разом працювати. Разом Потап та Ірина займаються і своїми підопічними, в числі яких є і Надя Дорофєєва.

Дівчина вперше дала свій сольний концерт, який поклав початок її кар'єрі. Підтримати артистку прийшло безліч колег, а Дмитро Монатік і Олексій Завгородній стали "цвяхами програми", адже заспівали разом з Надею, не приховуючи почуттів.

Висловитися про роботу Дорофєєвої вирішила І Ірина, яка працює з нею багато років.

"Вчора народилася нова зірка-DOROFEEVA️️. Любов, доброта, енергія і нескінченні хвилі позитиву і драйву витали вчора в повітрі. @nadyadorofeeva представила нову програму "dofamin", в якій вона відкинула всі умовності і обмеження, відкрила своє серце і почуття кожному слухачеві і глядачеві. Під її пісні неможливо було встояти на місці і не танцювати під вже відомі і нові треки.

І мені здалося, що вчора шоу-бізнес був саме таким, про які ми мріємо-єдиний в потоці, добрий, танцюючий, вільний і наповнений😍

Кожен виніс щось своє: перше знайомство з DOROFEEVA, перший сольник, Надя грає на гітарі, перший літній концерт... Я ж зрозуміла - ми все правильно зробили, запустившись в грудні і в червні зібравши сольний концерт. В епоху прискорення, необхідно переглянути релізи, компанії, бізнес повинен мати можливість все швидше і швидше переглядати себе і свою динаміку", - розповіла Ірина.

Шанувальники не залишилися осторонь:

"Чекаємо в Запоріжжі з нетерпінням 10го🔥; так. ..Надя Звезда 😍 🌟і зародилася ця зірка в Маріуполі ця зустріч незабутня; круто); О, так, це дійсно круто; хах, Каменських так не вітали».

Раніше Ірина зізналася, що розлучення далося подружжю не просто, при цьому вона продовжує захоплюватися Потапом як артистом і творчою особистістю.

"Сказати про те, що я відразу, і він відразу розійшлися і давай будемо дружити – звичайно ж, ні. Але творчі люди-вони Інші. Можна розлюбити, не так надихатися як чоловіком, але він Творець на 100%", – поділилася одкровеннями Горова.

За словами Ірини, їх творчий союз неможливо розірвати, тому що вона шалено в нього вірить і їй дуже подобається те, що він робить.

Нагадаємо, що колишня дружина Потапа Горова відвезла Дорофєєву до океану, вразивши кадрами:"Наді знову 25".

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