Популярний артист Володимир Дантес показав, як проводять вільний час його мама і мама його дружини, Наді Дорофєєвої

Володимир Дантес не так давно розповів, що його мама переїхала з Харків до Києва і тепер йому стало набагато простіше з таким сусідством. Як виявилося, мама Володимира поміняла квартиру в Харкові на ту, яка зараз тут.

"Тепер я їду додому, по дорозі заїжджаю до неї, кажу: "їсти потрібно" - "добре". Приготувала, спустила. Їду ти вже не готуєш вдома, виходить. Мама поруч - це кайф", - повідомив Дантес в одному інтерв'ю.

А цього разу на свіжих кадрах артист показав, як його мама і мама Наді проводять час разом за столом. Сучасні мами, як виявилося, спокійно насолоджувалися часом з телефоном, перегортаючи стрічки новин.

«Мами-зумеры. Нереально висять на сімейній вечері " - жартівливо підписав Дантес нове відео. На тлі під час зйомок можна почути, як сама Надя сміється над тим, що відбувається. Відзначимо, раніше Дантес вже розповідав, що він в хороших відносинах зі своєю тещею:

- У нас шикарні стосунки з Ольгою Володимирівною. У перший день, коли познайомилися, Надя кудись пішла, а ми вже чистимо картоплю, готуємо їжу. У нас абсолютно налагоджений контакт, - помітив артист.

Раніше сама Дорофєєва показала, як її мама приїхала до неї на вихідні в гості і покликала знаменитість на сніданок. Мама Дорофєєвої-Ольга-красива жінка і турботлива, як всі мами. Так, Надя показала в своєму акаунті в Instagram в розділі сторіз, як мама балує її сніданком.

"Спускаюся, а тут мама преихала, каже давай снідати - Я кажу давай, а вона говорить І ось це, і це і ще ось це - хліб гірчичний спекла. Мам, все в порядке у тебя?",- розповіла зірка, посміхаючись.

Нагадавши, Надя Дорофєєва покрилася червоними плямами, розкривши їх причину: "завжди такі, коли я...".

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