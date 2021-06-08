Переможець вокального шоу "Голос. Діти"(2015) та "Голос країни" (2020) Роман Сасанчин готується зробити важливий крок у житті

Нещодавно 19-річний артист оголосив про своє весілля. Його обраницею стала 23-річна дівчина Іванка, яка разом з молодим співаком вже встигла дати інтерв'ю з приводу раннього шлюбу, та відповіла на чутки про свою вагітність.

Пара запевняє, що вони щасливі, а єдине поповнення, яке вони поки планують – це завести ще кошеня. Поки що на першому місці в них робота й розвиток. Проте, в Мережі не вщухають суперечки.

Зокрема, фанати кинулися відмовляти Сасанчина від весілля, так як не всі поділяють його завзяття рано обзавестися сім'єю.

"Шкода, скільки мама вкладала в освіту з дитинства, за багато кілометрів возила в музичну школу. Бог дав такий талант, а він освіту запустив. Бідна мама. Не хочу вчитися, хочу одружитися"

"Чомусь дівчина насторожує, віє від неї нещирістю"

"Кар'єрі кінець"

"У 19 років одружитися? Дурниці, і вона йому не пара, хижий погляд... ще квартиру забере😨 Роман! Не роби цього! - Жіночі заморочки... А ви чули таке слово - любов? Це найголовніше. А ваші домисли порожнє. Скільки пар, де є все: освіта, кар'єра, достаток, а щастя немає - квартира отримана до шлюбу. Це не спільно нажите майно"

Раніше ми розповідали, що в Києві Сасанчин оселився зі своєю дівчиною в квартирі, подарованій йому на "Голосі". Восени минулого року Роман зізнавався в одному з інтерв'ю, що працює касиром у супермаркеті. Брати гроші у батьків парубок не хоче принципово. А кошти потрібні не лише на життя, а й на ремонт квартири, який співак вирішив робити власними силами.

Нагадаємо, 19-річний переможець "Голосу країни" одружується, як виглядає наречена: "не зарано?".

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