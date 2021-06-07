Зірка шоу "МастерШеф", креативний кулінар Тетяна Литвинова, розповіла сумну новину своїм шанувальникам

Експерт закінчила Одеську державну академію харчових технологій, була директором торговельної фірми, а також власницею ресторану з караоке, передає Politeka.net. Пізніше вона пройшла кастинг одного з телеканалів на посаду кулінарного експерта, а потім стала суддею на шоу "МастерШеф".

Експертка полюбилася глядачам, які стали стежити за нею в соцмережах. Зараз на сторінку Литвинової в Instagram підписані 527 тисяч користувачів Мережі, з якими вона ділиться приготуваннями різних страв, а також говорить про своє особисте життя.

В одному з останніх постів зірка розкрила сумну новину - вона розлучається зі своїм чоловіком, бізнесменом Ярославом. Судячи з посту, Тетяна важко переносить розлучення, адже було докладено багато зусиль, щоб зберегти шлюб.

"З болем у серці ми прийняли важке рішення про розлучення. Ми вдячні долі за 9 років, проведених разом і залишаємося добрими друзями.

Заздалегідь спасибі за ваше розуміння і такт.

Тетяна і Ярослав.



Це останнє спільне фото...",- написала Литвинова.

За день публікація зібрала понад 8000 лайків і багато коментарів:

"Танюшко, все проходить і це пройде, все Буде Добре 😍", "Все що не робиться все на краще. Ми приймаємо будь-яке ваше рішення. Ми вас любимо❤️❤️❤️❤️", "ви нікому нічого не зобов'язані пояснювати,,, все буде добре🙌", " Кошмар, ви були шалено красивою парою 😍 😍 як шкода що кращі розлучаються ((( 😢 😢 ".

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