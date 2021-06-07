Співачка Наталія Могилевська, яка поправилася на 10 кг, показала, як йде процес її схуднення

Як передає Politeka.net, кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram в розділі сторіз. Співачка показала танцювальне тренування з молодим незнайомцем. І додала опитування з можливістю проголосувати до чого готується співачка.

Так, серед відповідей-готуюся до зйомок нового кліпу, тренуюся до нового сезону "Танців з зірками", Планове тренування і тестую нового тренера.

Спочатку сторіз співачка мигцем показала себе у великому дзеркалі в танцювальному залі, а далі перевела камеру на красивого тренера з танців.

"Одна ручка опускається. А що з другої У мене? Якщо одна ручка опустилася, то друга піднімається, всім доброго ранку", - коментує Могилевська за кадром разом зі своїм тренером з танців.

Не так давно співачка зізналася, що під час карантину поправилася на 10 кілограм. У соцмережах Могилевська закликала до допомоги найзірковіших "похудаторов" Аніту Луценко і Наталію Самойленко і під час інтерв'ю на телебаченні навіть пообіцяла схуднути перед усією країною.

Артистка активно почала займатися собою і вже почала ділиться результатами, але на черговому заході вона порушила

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