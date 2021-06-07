Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька поскаржилася на одну проблему, з якою постійно стикається

Дівчина активно веде Instagram і часто розповідає про життя, публікує різні ролики і дивує розвагами на відпочинку. При цьому Олександра намагається вести свій профіль позитивно і не реагує на коментарі недоброзичливців.

Цього разу дівчина написала "я плачу" під фото з травмованим коліном. Крізь порвані штани видно, що дівчина сильно зчесала шкіру, проте не цей момент її стурбував.

"Боже, люди, будь ласка, Навчіть мене якось жити і не вбивати одяг... це просто, ох.. Ну весь одяг, яку я ножу, ось так убивається швидко. А деякі ж якось носять акуратно одяг, і не один рік це! Блін, моїм штанів всього два тижні, все", - поскаржилася емоційно Олександра на зіпсований лук.

Раніше ми писали, що фігуриста Зарицька найчастіше публікує в своєму Instagram портрети, які їй дуже вдаються. У дівчини неймовірна зовнішність. До того ж, вона прекрасно вміє фарбуватися.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.

"Русалка", " Саша схожа на дівчину, з якою хотів би зустрічатися, але не судилося... Вона дуже схожа на неї", " Красиво все!", "неймовірна красуня», «Готова як ніколи, та й до того ж буду зараз з тобою шукати для себе щось нове і цікаве", " красуня... Як завжди!", "Найгарячіша", - пишуть користувачі Мережі.

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