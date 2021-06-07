Зірка "Кріпосної" і "Спіймати Кайдаша", відомий український актор Тарас Цимбалюк оновив свій образ

Артист з 2019 року знімається в серіалі "Кріпосна" в ролі коваля Назара, повідомляє Politeka.net. Цимбалюк вважається одним з найбільш затребуваних українських акторів, адже з легкістю перевтілюється в будь-якого героя.

Для різних ролей артисту доводиться міняти зовнішність. У своєму пості в Instagram актор поділився одкровенням. Він вже кілька місяців не був у перукаря, і вперше за цей час побував в салоні.

"Перший раз за 8 місяців підстригся і поголився. Кріпак Назар👋 🏽❤️", - написав Тарас, вразивши зовнішністю, вразивши зовнішністю після закінчення зйомок серіалу.

За годину публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів. Навіть актриса Ольга Сумська " зітхнула "з полегшенням: "Нарешті!",- написала вона.

"Гарний", " дуже хороший Тарас! 😄 👍 ❤ ❤ ❤ ", "Красунчик", "ну, безумовно дуже красивий з цим волоссям❤️🔥", "так, дуже красиво!", "Походу прийшов кінець вашій кріпосній долі, Тарасе! ️ ️ ", "З бородою краще😢 😍", " але з більш довгою бородою ти теж виглядав круто: -)", " треба було поголитися повністю. Але і так вогонь, тобі дуже личить!) ", "Ви і так кращий 👏", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Тарас Цимбалюк також виконав ролі в містичному серіалі "Щоденники темного". Після цього він зіграв у таких серіалах як "Повернення Мухтара"," Останній яничар"," Село на мільйон","Центральна лікарня" та інших.

Нагадаємо, що Цимбалюк з " кріпосної "підкорив українок одним поглядом, не встояла навіть Сумська:" могутній...".

Як повідомляла Politeka, Цимбалюк з "кріпосної" без сорочки спровокував Ольгу Сумську на компліменти: "Мої ж Ви хороші!".

Також Politeka писала, що Цимбалюк з "кріпосної «захопив 54-річну Ольгу Сумську:" Браво, Тарасе!».