Талановита співачка Еліна Іващенко, яка вперше виступила в дуеті з Олегом Винником, показала свою наставницю

19-річну виконавицю помітили багато українців, коли вона стала партнеркою по сцені знаменитого артиста. У дуеті з Винником вона виконала пісню" Діаманти", яка отримала неймовірний успіх.

Зараз Іващенко після відпочинку у привітній Туреччині з коханим чоловіком-телережисером Олегом Здоровцем, показала свою улюблену викладачку в КІМ ім. Р. М. Глієра. Судячи зі слів дівчини, викладач Віра Анатоліївна сильно вплинула на неї, як співачку.

Як пише Politeka.net, на нових кадрах виконавиця постала біля дверей разом зі своєю рудоволосою власницею. На фото дівчина обіймає наставницю за плече. Обидві щасливі їхні обличчя сяють променистими посмішками.

"Знаєте що я ціную найбільше в цьому житті?😇 Людей які мене оточують🙏 Коли я вступила на перший курс, я повинна була стати студенткою іншого викладача. Оскільки я не знала нікого з педагогів, моя однокурсниця попросила зі мною помінятися вчителями. І я погодилася🙈 і ви знаєте.... я стала найщасливішою студенткою у найкращого педагога України! Вірочка АНАТОЛІЇВНА, ви не просто моя наставниця, ви моя музична мама якій я довіряю кожну частинку свого серця❤️ ",- поділилася ніжними почуттями дівчина.

Користувачі не залишили парочку без компліментів: "задоволення 😍 😍 😍 😍 ", " Боже, як гарно😍💔", " 😍 perfect ", " Голос заворожує!!!!🔥😍 ", " Вауу😍..аж мурашки по тілі.. ", "Чого Эліночка на Євробачення не поїхала ? Перше місце точно було б наше".

Раніше писали, що Іващенко жартома звернулася до інших дівчат, розповівши про свою пристрасть. Так, співачка показала себе у вільній блакитній сорочці, зізнавшись, що та належить її коханому.

Також повідомлялося, що відпочинок трохи зіпсувала неприємна ситуація через травму ноги Іващенка. У нових сторіс виконавиця показала вечірню прогулянку по території готелю з перемотаною ногою.

Нагадавши, фаворитка Олега Винника отримала травму, відпочинок пішов не за планом: що з нею зараз.

Як повідомляла Politeka, юна партнерка Олега Винника засвітила свого коханого в Туреччині: "вперше за весь відпочинок…»

Також Politeka писала, що нова партнерка Олега Винника прогулялася по пляжу, похвалившись фігурою в міні-сукні:"Красоточка".