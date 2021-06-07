Відомий репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) вразив зовнішнім виглядом
Артист багато років займається розвитком музичної кар'єри, передає Politeka.net. Щоразу співак намагається здивувати своїх шанувальників.
Цього ж разу Потап ошелешив зовнішнім виглядом. Відповідне фото репер опублікував у своєму Instagram.
Зірка постав з закривавленим обличчям і сорочці з мішковини.
"Зі мною на зйомках #екзорцизм відбувалися дивні речі .... #птп", - написав артист.
Дочка Пугачової Орбакайте у вечірній сукні вразила виглядом публіці: "Змію на грудях пригріла"
Закохана пара загинула на українській трасі, їм не було і 30 років: кадри трагедії
Раптово обірвалося життя відомого українського актора, був зовсім молодим: "Боже, як шкода"
Вибухи гримлять на складах боєприпасів, люди кинулися в бомбосховища: кадри великої НП в Європі
Життя 5-річного українця з апендицитом обірвалося у швидкій: "Сказав, що нічого не боліло"
У такому образі співак постав у своєму новому кліпі на пісню "екзорцизм". За словами репера, пісня заснована на його власній історії кохання, яка його оновила і зробила сильніше. Це почуття зцілюють і очищають, саме тому композиція носить таку назву.
Напередодні прем'єри Потап інтригує своїх шанувальників новими кадрами свого кліпу.
Всього за 15 хвилин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.
"Настюха жорстка" ," я теж з брекетами🙌 😉 🙃", " Олексій, з вами все в порядку?Я за вас переживаю!😮 ", "За що?😮 😮 ", "Напевно кров дітей пив?) ", "Вечірка вдалася напевно бухати треба менше", "Жесть", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, раніше Потап показав інший кадр, зроблений під час зйомки кліпу. Співак постав в компанії стрункої блондинки в мереживній білизні, яка до нього притулилася. Моделлю виявилася фотограф Анастасія Король.
"Чекаєте, як я його чекаю?",- написав репер, говорячи про свою нову відеороботу.
Нагадаємо, Потапа обняла струнка блондинка в мереживі, несподіване фото: "ніколи не думала, що..."
А ще Politeka писала, що Потап заінтригував шанувальників, приготувавши дещо незвичайне: "Невже це буде..."
Також Politeka повідомляла, що Потап у золоті та діамантах від Каменських спантеличив українців новим фото