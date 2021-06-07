Відомий репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) вразив зовнішнім виглядом

Артист багато років займається розвитком музичної кар'єри, передає Politeka.net. Щоразу співак намагається здивувати своїх шанувальників.

Цього ж разу Потап ошелешив зовнішнім виглядом. Відповідне фото репер опублікував у своєму Instagram.

Зірка постав з закривавленим обличчям і сорочці з мішковини.

"Зі мною на зйомках #екзорцизм відбувалися дивні речі .... #птп", - написав артист.

У такому образі співак постав у своєму новому кліпі на пісню "екзорцизм". За словами репера, пісня заснована на його власній історії кохання, яка його оновила і зробила сильніше. Це почуття зцілюють і очищають, саме тому композиція носить таку назву.

Напередодні прем'єри Потап інтригує своїх шанувальників новими кадрами свого кліпу.

Всього за 15 хвилин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Настюха жорстка" ," я теж з брекетами🙌 😉 🙃", " Олексій, з вами все в порядку?Я за вас переживаю!😮 ", "За що?😮 😮 ", "Напевно кров дітей пив?) ", "Вечірка вдалася напевно бухати треба менше", "Жесть", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, раніше Потап показав інший кадр, зроблений під час зйомки кліпу. Співак постав в компанії стрункої блондинки в мереживній білизні, яка до нього притулилася. Моделлю виявилася фотограф Анастасія Король.

"Чекаєте, як я його чекаю?",- написав репер, говорячи про свою нову відеороботу.

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