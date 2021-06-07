Популярний Молдавський співак Дан Балан на сцені захоплює всю увагу шанувальників собі

Після того, як популярний Молдавський артист вперше публічно прокоментував свої стосунки з українською співачкою Тіною Кароль, з якою йому приписують роман, він знову припинив оновлювати свою сторінку в Instagram. Артист дуже рідко ділиться особистими кадрами, а тепер і зовсім припинив це робити.

Шанувальники співака ж встигають показувати вельми інтригуючі кадри, публікуючи їх в мережі із завидною регулярністю. Не так давно фанати показали яскравий кадр з виступу Дана. На сцені усміхнений чоловік в компанії дівчат з підтанцьовки запалив публіку своїм виконанням.

На фото також можна помітити світловолосу красуню, з якою Дан виступає і яку також вже не вперше порівнювали з Тіною Кароль.

"А сердечко почорніло", - пише один з шанувальників в мережі під постом з фото.

Як відомо, довгий час артист не говорив в мережі про особисте, уникаючи зайвих чуток. Незважаючи на те, що зйомки «голосу» вже давно закінчилися, а в якості судді Дан вже не виступає, фанати продовжують йому приписувати роман з Тіною Кароль.

Зараз співак зайнятий іншими проектами, активно займається новою роботою, яку вже реалізує, але не розкриває секретів про свої починання. На фан-акаунті не так давно з'явилося свіже фото з чоловіком:

"Фото зі зйомок нового проекту з дітками. ✔Ірина Донецька. Чекаєте!?🥰 😍 😉 "- йдеться у підписі до кадру.

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