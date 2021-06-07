Популярний український співак Позитив зворушливо звернувся до колишньої напарниці з гурту "Время и Стекло" Наді Дорофєєвої

У минулу суботу колишня солістка дуету "Время и Стекло" Надя Дорофєєва провела свій сольний концерт. Крім шанувальників підтримати співачку прийшли і багато друзів і колег з шоу-бізнесу, в числі яких опинився і Олексій Завгородній (справжнє ім'я Позитива). На своїй сторінці в Instagram він опублікував пост, в якому поділився враженнями від концерту.

"Спасибі Наді і всій команді за прекрасне шоу, яке повинен побачити кожен! Надя! У супер шлях! І навіть був невеликий реюньйон "Время и Стекло", - написав Олексій.

Він також поділився знімками з концерту. На багатьох з них співак був зображений під час спільного виступу з Дорофєєвою на сцені. При цьому Надя була одягнена в шикарний наряд: на ній був короткий топ, короткий синій піджак, а також штани з просвічується тканини, під якими було видно білизну співачки.

На одному з фото Позитив зворушливо поцілував руку своєї колишньої колеги. На іншому знімку артисти зворушливо обіймалися.

У коментарях до посту шанувальники поділилися своїми враженнями.

"З тобою концерт став ще яскравішим", "найкращі і улюблені", "спасибі що на кілька хвилин відновилися як група", "любов безмежна", "найкращі, дуже сумую за групою, і буду пам'ятати завжди", - пишуть люди.

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