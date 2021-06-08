Популярний артист Володимир Дантес показав, як поїхав після першого сольного концерту його дружини, Наді Дорофєєвої

Володимир Дантес не так давно показував, як сильно підтримував кохану дружину Надю Дорофєєву на її першому сольному концерті після розпаду групи "Время и стекло", в якій вона була солісткою. Так, у своєму акаунті в Instagram Дантес поділився свіжими кадрами, як відправився на схід знімати свої стартапи, писати Politeka.net.

На відео Дантес в автомобілі їде на залізничний вокзал, на його обличчі маска і гарний настрій. Він помахав своїм фанатам двома пальцями. Швидше за все Дантес виїхав з дому до 8 ранку. На відео видно, як сходить сонце у вікні машини.

"Поїхав знову знімати стартапи, тепер на схід", - написав артист, показавши відео в дорозі.

У наступних сторіз Дантес показав відео, як їде в поїзді, а за вікном миготять люди і вирує життя.

"Ненавиджу поїзди, якщо відразу зайшов, заснув, то так)", - підписала відео, ніби словами з пісні виконавець.

Раніше на свіжих кадрах артист показав, як його мама і мама Наді проводять час разом за столом. Сучасні мами, як виявилося, спокійно насолоджувалися часом з телефоном, перегортаючи стрічки новин.

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