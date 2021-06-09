Екс-фаворитка "Холостяка 11" Михайла Заливако Юля " Зайка" поділилася милими кадрами

Після фіналу шоу "Холостяк" 27-річна дівчина хоч і завоювала серце головного героя, зате точно отримала чимало шанувальників. На радість їм Юля активно веде мініблог, де ділиться різними моментами свого життя.

Так, в нових сторіс Юля показала, як проходила її нова фотосесія в студії з великими букетами півоній.

Юля позувала зі світлому ТОПі з пишними рукавами і об'ємній спідниці. "Родзинкою" стало те, що дівчина тримала в руках білого кролика.

Юля піднесла маленького пухнастика до обличчя, зображуючи поцілунок, потім прилягла на ліжко, граючи з ним.

"Це було чарівно", - підписані кадри.

Раніше вирішила нагадати прихильницям про важливість щорічної перевірки у лікарів, на предмет такої страшної недуги, як рак молочної залози.

"Якщо тобі не плювати на себе-прочитай цей пост️️. Щорічно в Україні реєструють близько 16 тис.нових випадків захворювання на рак молочної залози. На жаль, від цього ніхто не застрахований. Правильний спосіб життя звичайно, знижує ризики, але не дає гарантій. Тому, так важливо проходити планові огляди щороку. У разі чого, час відіграє вирішальну роль. І чим раніше виявити хворобу - тим оптимістичніше прогнози... Дівчата, жінки, обіцяйте собі берегти себе☺️", - говорилося в пості.

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