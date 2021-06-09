Хто це такий хороший?

Відома співачка Оля Полякова поділилася особистими кадрами

Як передає Politeka.net, кадри артистка опублікувала в сторіс на своїй сторінці в Instagram.

Полякова опублікувала відео, де відображено, як вона обіймає і цілує молодшу дочку Алісу.

"Хто це такий хороший?» - каже артистка.

"Я Валера!"- відповіла дівчинка. ( У такому образі вона веде свою сторінку в Тік Tok)

"Валерчик. Мама приїхала до свого Валерчика любого», - продовжила співачка.

При цьому дівчинка попросила не публікувати кадри. "Тільки не виставляй це в інсту», - сказала вона.

«А що, розкажи, що тебе бентежить? Не хочеш, щоб люди бачили яка ти буська прекрасна", - звернулася до доньки Полякова.

Як відомо, у Полякової є ще старша дочка Марія. Дівчина вже пробує себе в ролі співачки.

Раніше Полякова з доньками і мамою відпочивала в Туреччині.

"Наша банда! Я ніколи не відпочивала в дівочій компанії, ні з подругами, ні навіть з друзями, тільки з сім'єю...Цей відпочинок теж з сім'єю, але замість чоловіка мама, яку я не бачила майже рік через локдауну»,-розповідала співачка.

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