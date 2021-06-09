Співачка Анастасія Приходько посміялася зі знімка Філіпа Кіркорова і екс-бойфренда Ольги Бузової Давида Манукяна, відомого як Дава

Як передає Politeka.net, кадр і свій коментар щодо цієї звички співачка залишила на своїй сторінці в Instagram.

Не секрет, що зараз Кіркоров і Дава стали мало не кращими друзями, вони знімають спільні кліпи, ходять разом на світські заходи і з'являються удвох на телебаченні. В Інтернеті навіть жартують, що Філіп відбив Даву у Бузової (пара була разом близько півтора років і зі скандалом розлучилася на початку 2021 року).

Нове фото Кіркорова з Давою не залишило рівнодушною Анастасію Приходько, яка представляла Росію на Євробаченні в 2009 році. На знімку відображено, як Королль російської естради нюхає червону троянду, яку тримає Манукян. При цьому артисти дивляться один на одного і посміхаються.

Анастасія Приходько своєрідно відреагувала на таке фото. Співачка також розповіла, що Кікроров якось запрошував її в ресторан.

"Ой! А що Філіп зробив зізнання, що він гей? Я щось пропустила? Дивно, свого часу кликав мене в ресторан вечеряти в Сочі. Ніколи за ним не помічала! Ніколи!" - прокоментувала фото Приходько.

Раніше Кіркоров і Дава розбурхали мережу своїми танцями.

Анастасія також показала кадри свого виступу разом з Кіркоровим.

Нагадаємо, Приходько, зізнавшись, що зробила зі свої обличчям, показала ще більше: "а синці які..."

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