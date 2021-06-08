Відома співачка Віра Брежнєва показала свою стильну маму

Зірка народилася третього лютого 1982 року, передавати Politeka.net. Батьки майбутньої зірки працювали в промисловій сфері на Придніпровському хімзаводі.

Відомо, що крім віри, в родині росли старша дочка Галина і близнючки Віка і Настя.

Зараз матері зірки, Тамарі Віталіївні Галушка, 69 років, а виглядає вона чудово. Це доводить відповідне фото, розміщене в Instagram. Так, кілька годин тому Віра показала свою стильну маму, яка вражає нестаріючим виглядом. Чоловікові Брежнєвої, Костянтину Меладзе, явно пощастило з тещею.

"Улюблена мама, ідеальна бабуся, найкраща подруга, помічниця, підтримка і опора) сьогодні 69 🤍 святкуємо і радіємо всією нашою великою родиною!🔝 нам дуже пощастило бути дітьми і онуками такої жінки 🤍", "Особлива", - написала Віра.

Публікація зібрала понад 60 тисяч лайків і багато коментарів.

"Матуся приголомшлива❤️ з днем народження🙌🏻 здоров'я і радості🥳", "Красива стильна і дотепна мамуля ❤️", "Зі Святом 👏❤️😍🌸🌸", "Матусю шикарно виглядає 🔥", "Матуся-КРАСУНЯ 💯 їй ЗДОРОВ'Я на довгі роки!!!🍀 🌸 ", "🎈 🎈 🎈Тамара!!!! З днем народження супержінка", " Здоров'я і довгих років матусі!🙏 🌹 🌹 🌹красива!👌 😍 ", "З Днем Народження Мамулю 🙏🏻❤️🎂🥰🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Віра Брежнєва у своїх інтерв'ю розповідала, що з небагатої сім'ї. Майбутній зірці доводилося поєднувати роботу з навчанням, щоб зводити кінці з кінцями.

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