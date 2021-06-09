Після виступу Go_A на "Євробаченні-2021", українці задумалися, хто поїде в наступному році

Після фіналу конкурсу "Євробачення-2021" в Роттердамі, де Україну представляла Катерина Павленко з групою Go_A, українці вже міркують, хто ж поїде на пісенний конкурс наступного року. Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці "Євробачення" в Instagram з'явився пост про вибір кандидатів для конкурсу наступного року.

"Кого українці хочуть на Євробачення-2022? The HARDKISS, Вєрка Сердючка і ONUKA-артисти, яких написав кожен 3 в нашому опитуванні в сторіз і хоче побачити когось із них як представника України на Євробаченні-2022! Також популярними відповідями наших читачів були такі варіанти представників як Alina Pash, KAZKA, TAYANNA, KAZAKY та інші. Хто ваш ідеальний представник України на пісенному конкурсі?",- сказано в повідомленні.

Користувачі активно коментують і пропонують, кого хочуть бачити на Євробаченні від України наступного року.

"Хотілося бі Ярмака, але він можливо не погодиться😢", " The hardkiss 🔥", " Європа буде щаслива знову побачити Сердючку. І ми теж. Так що це безпрограшний варіант)", " Сердючка! ❤️", " The Hardkiss❤️але вони вже переросли Євробачення ☺ ️ геть їм не потрібне", " Артема Пивоварова🔥❤️", "мені здається, що на Євробачення треба брати більш нових і цікавих артистів, а не заїжджених 150 разів, які будуть по-новому цікаві Європі, як Go_a", " Оля Полякова, Таянна, Аліна Паш, Eria (Vilna)🔥", - пишуть користувачі.

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