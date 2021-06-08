Переможниця " Майстер Шеф. Професіонали-3" 25-річна Баранова розповіла, куди витратить виграний мільйон

Як пише Politeka.net, п'ятого червня відбувся фінальний випуск третього сезону популярного кулінарного шоу МастерШеф. Професіонал. Переможницею шоу стала Елеонора Баранова-першою дівчиною-переможницею МастерШеф. Професіонали і отримала мільйон гривень. Після перемоги Елеонора працює шеф-кухарем нового ресторану Володимира Ярославського.

У новому інтерв'ю кулінарка розповіла, як змінилося її життя після проекту, і куди витратить мільйон гривень.

"Закриті кордони заважають здійсненню моїх планів. Поїздка і навчання в Іспанії поки що під питанням. Природно, частина суми піде на саморозвиток. Певної стратегії, куди ці гроші підуть, у мене спочатку не було. На проект Я йшла не заради грошей, а заради того, щоб готувати іншу їжу, власне, цим я і зараз займаюся. Якби мені потрібні були гроші, я б пішла в банк і взяла кредит. Безумовно, мільйон гривень-це приємний бонус. Вони не пропадуть, ідей у мене багато", - сказала дівчина.

Її життя після шоу змінилося кардинально! Причому, мені здається, це сталося на наступний день після перемоги. Перше, що сталося в моєму житті, - це звільнення з Fish & Pussycat Sushi Bar.

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