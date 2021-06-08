51-річна українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно заявила про розлучення з чоловіком, красиво привітала з днем народження Аліну Гросу

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram народна артистка України Ірина Білик є також музичною хрещеною мамою Аліни Гросу. І з роками шанувальники все більше відзначають разючу схожість двох артисток.

Музична кар'єра Гросу почалася в ранньому дитинстві, коли маленьку 4-річну дівчинку Білик помітила на конкурсі "Міні-міс Україна" і перемогла в номінації "маленька панянка-талант". Тоді дівчинці вдалося виграти запис на студії і Ірина дала їй путівку в життя.

"Мила Аліночка, ти прекрасна квіточка і добра душа!!! Квітни на радість нам. Люби і отримуй найтепліші промені від цього прекрасного почуття. Пиши нові пісні. Я тебе люблю", - написала Білик.

Також артистка опублікувала старе фото, на якому вона поруч з маленькою Аліною.

Ірина Білик була на весіллі Гросу в Італії.

Нагадаємо, що розлучається Ірина Білик повідомила про знущання колег: "я плакала".

Як Politeka писала, що Ірина Білик після розлучення з чоловіком прикрасила обкладинку журналу, заінтригувавши заявою: "Любіть скандальні інтерв'ю?»

Також Politeka повідомляла, що Ірина Білик труснула старовиною, вразивши виглядом з коротким червоним волоссям « "Українська Мілен Фармер".