51-річна українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно заявила про розлучення з чоловіком, красиво привітала з днем народження Аліну Гросу
Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram народна артистка України Ірина Білик є також музичною хрещеною мамою Аліни Гросу. І з роками шанувальники все більше відзначають разючу схожість двох артисток.
Музична кар'єра Гросу почалася в ранньому дитинстві, коли маленьку 4-річну дівчинку Білик помітила на конкурсі "Міні-міс Україна" і перемогла в номінації "маленька панянка-талант". Тоді дівчинці вдалося виграти запис на студії і Ірина дала їй путівку в життя.
Народна артистка написала для дівчинки пісні" Рушничок "І"Бджілка". З тих пір і почалася історія дружби і співпраці, яка триває вже два десятиліття. А нещодавно Білик навіть стала справжньою хрещеною мамою для маленького брата Аліни.
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Ірина Білик була на весіллі Гросу в Італії.
Нагадаємо, що розлучається Ірина Білик повідомила про знущання колег: "я плакала".
Як Politeka писала, що Ірина Білик після розлучення з чоловіком прикрасила обкладинку журналу, заінтригувавши заявою: "Любіть скандальні інтерв'ю?»
Також Politeka повідомляла, що Ірина Білик труснула старовиною, вразивши виглядом з коротким червоним волоссям « "Українська Мілен Фармер".