Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала, в якій формі зараз
Лілія Ребрик не тільки телеведуча і актриса, але також майстер спорту з художньої гімнастики, пише Politeka.net. Популярна блондинка не втрачає свою форму навіть після народження двох дочок, Діани і Поліни.
Зірка підкреслює фігуру стильними нарядами, а цього разу постала в купальнику і шортах. Красуня прийняла позу, завдяки якій стало видно наскільки вона підтягнута і спортивна, а її розтяжці можна тільки позаздрити.
Однак навіть незважаючи на відмінну форму, телеведуча вважає, що нема межі досконалості, тому вона збирається прокачати не тільки фізичний, а й духовний стан. А також запрошує українок приєднатися до неї.
За годину публікація зібрала майже 5000 лайків і багато коментарів.
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"Обожнюю Вас! Просто так.😍 ", "Розкішна", "🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 Клас", " Молодчина. Так тримати! 👏 ❤ ️ 🔥 ", "Дуже спортивна дівчинка", " не можу знайти як написати в дерект️️, але дуже хочу❤", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, Лілія Ребрик дотримується кілька правил, завдяки яким виглядає вражаюче. Так, день вона починає зі склянки теплої води, а через приблизно півгодини снідає. Перший прийом їжі повинен бути ситним, наприклад, млинці або сирники.
До обіду дозволяється з'їсти щось шкідливе, адже до вечора організм витратить з'їдене, і воно не відкладеться на талії і боках. А після 15.00 Лілія не їсть картоплю, моркву і буряк, які вважаються важкими.
Нагадаємо, Лілія Ребрик показала свій ранковий раціон, фото вкусняшок:"можна і поснідати".
Як повідомляла Politeka, Лілія Ребрик в майці і шортиках подала українцям хороший приклад: "набридло карантинити".
Також Politeka писала, що Лілія Ребрик в стильній блузі показала розкішну фігуру в студії:"справжня українська жінка-приклад".