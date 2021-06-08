Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала, в якій формі зараз

Лілія Ребрик не тільки телеведуча і актриса, але також майстер спорту з художньої гімнастики, пише Politeka.net. Популярна блондинка не втрачає свою форму навіть після народження двох дочок, Діани і Поліни.

Зірка підкреслює фігуру стильними нарядами, а цього разу постала в купальнику і шортах. Красуня прийняла позу, завдяки якій стало видно наскільки вона підтягнута і спортивна, а її розтяжці можна тільки позаздрити.

Однак навіть незважаючи на відмінну форму, телеведуча вважає, що нема межі досконалості, тому вона збирається прокачати не тільки фізичний, а й духовний стан. А також запрошує українок приєднатися до неї.

За годину публікація зібрала майже 5000 лайків і багато коментарів.

"Обожнюю Вас! Просто так.😍 ", "Розкішна", "🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 Клас", " Молодчина. Так тримати! 👏 ❤ ️ 🔥 ", "Дуже спортивна дівчинка", " не можу знайти як написати в дерект️️, але дуже хочу❤", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Лілія Ребрик дотримується кілька правил, завдяки яким виглядає вражаюче. Так, день вона починає зі склянки теплої води, а через приблизно півгодини снідає. Перший прийом їжі повинен бути ситним, наприклад, млинці або сирники.

До обіду дозволяється з'їсти щось шкідливе, адже до вечора організм витратить з'їдене, і воно не відкладеться на талії і боках. А після 15.00 Лілія не їсть картоплю, моркву і буряк, які вважаються важкими.

Нагадаємо, Лілія Ребрик показала свій ранковий раціон, фото вкусняшок:"можна і поснідати".

Як повідомляла Politeka, Лілія Ребрик в майці і шортиках подала українцям хороший приклад: "набридло карантинити".

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик в стильній блузі показала розкішну фігуру в студії:"справжня українська жінка-приклад".