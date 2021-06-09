Відомий співак Філіп Кіркоров викликав фурор пляжним фото

Як передає Politeka.net, знімком Король російської естради поділився на своїй сторінці в Instagram.

54-річний артист похвалився, що відправився у відпустку. Артист вирішив відпочити в Дубаї. Після перельоту Кіркоров відправився на пляж і зробив там фотографію, якою і поділився у себе на сторінці.

"Це тільки розігрів! Увечері-Гарячий statement", - підписав фото Кіркоров (орфографія і пунктуація авторів дані без змін. — Прима. ред.).

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"Який стрункий. Прекрасна фігура. Колись, що робиш" - написала модель і актриса Евеліна Бледанс.

Активно коментують знімок і шанувальники Кіркорова.

"Жаришка пішла🔥🔥🔥", "воу🔥🔥🔥 і цій людині скоро 55??? просто цифри, а фігура вогонь", "таке рідкісне фото, наш улюблений оголений король", "Філіп! Ви просто Аполлон", "Капець!! Думала вже.. не побачу, в такому вигляді Філіпа, ніколи", "Навіщо так гаряче?", "Красень! Схуд, помолодшав!", "Форма краща, ніж у Тарзана", «який чоловік», - пишуть в коментарях.

Як відомо, Філіп Кіркоров був четвертим чоловіком Алли Пугачової.

Екс-подружжя, яке прожило разом більше майже 11 років, зараз, за чутками, зовсім не спілкуються і не вітають один одного зі святами. Чи не побачити їх на днях народженнях дітей один одного.

50-річчя Христини Орбакайте в кінці травня стало першим святом за довгий час, на якому в одному приміщенні тісно були присутні Кіркоров і Пугачова.

Нагадаємо, Пугачова прогулялася по Києву За руку з Кіркоровим, заінтригувавши фанатів: "Майкл Джексон з Мадонною?"

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