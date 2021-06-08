Популярна українська співачка Наталія Могилевська показала, якої дієти дотримується, щоб скинути зайву вагу

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка поділилася трьома правилами, яким слідує, щоб схуднути. За словами співачки, вона їсть тричі. Перший раз - протягом години після пробудження. Обід у неї запланований о 13.00 дня, а вечеря о 19.00-20.00 годин.

«У графіку враховані всі моменти режиму харчування: тривалість харчового вікна (12 годин), правило екватора (обід повинен бути в першій половині дня) і чисті, водні паузи між їжею», - поділилася досвідом Могилевська.

За її словами, вона їсть білкові сніданки, вуглеводні обіди і вечері виключно з овочів в термообробці без вуглеводів і білків.



«В основі весь раціон на 60% побудований з сезонних овочів», - зазначила співачка.

Крім цього, артистка підтримує водний баланс, випиваючи 1,5-2 літри води в день. Воду вона теж п'є за розкладом: за 30 хвилин до прийому їжі, через 1 годину після прийому, в проміжках між прийомами їжі.

У коментарях Могилєвській залишили багато слів співчуття, вважаючи її раціон занадто мізерним.

"Дуже сумно так харчуватися...», "занадто мало", "Сумне меню. У Аніти більш веселе», "мені здається, на вечерю тільки овочі не ситно зовсім", - пишуть користувачі Мережі.

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