Відомий український співак і лідер гурту Dzidzio (Дзідзьо) Михайло Хома здивував зовнішнім виглядом на зйомках

Як передає Politeka.net, нещодавно артист зізнався, що розлучається з дружиною, співачкою Slavia після багаторічних стосунків. З'ясувалося, що пара більше півроку не жила разом до того, як оголосила про завершення шлюбу.

Зараз співак і продюсер повністю занурений в роботу. Судячи з інстаграму Дзідзьо, він знімає новий фільм. На свіжому фото виконавець постав у вельми несподіваному образі. Хома змінився до невпізнання і перетворився на старого діда. Його волосся було повністю сивим.

"Третій день зйомок", - підписав фото артист.

У коментарях йому залишили масу кумедних відгуків. Багато людей відзначили, що Дзідзьо в цьому образі невпізнанний.

"Петро Ілліч Чайковський знімає кіно", "клас, знайшли схожого Діда!", "Ого, яке перевтілення. Супер!", "Тебе не впізнати", "мати рідна! Не впізнати!", "Солідний!", "А хто цей красень чоловік?)", "Що за старий?!",- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Дзідзьо оголошував про початок зйомок. Він сфотографувався біля знімального павільйону, розповівши про свій проект. Вже на цьому фото уважні шанувальники помітили сивину у волоссі артиста.

Нагадаємо, що Dzidzio після розлучення зі Slavia розтопив серця, з'явившись з дитиною:"нехай буде здоровенький".

Як повідомляла Politeka, Дзідзьо після скандального розлучення з дружиною з'явився в несподіваному місці з Вакарчуком: "справжні чоловіки".

Також Politeka писала, що Дзідзьо одним телефонним дзвінком кардинально змінив життя Цибульської:"не зраджуй себе".