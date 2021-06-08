Відома актриса Тоня Паперна, яка є донькою легенди українського кіно Ольги Сумської, показала себе в неймовірно ніжному літньому образі

Як передає Politeka.net, 30-річна Паперна пішла по стопах матері, відучившись в Москві в театральному училищі. Після навчання зірка залишилася в Росії, де знайшла своє кохання. Сьогодні Антоніна живе цивільним шлюбом з російським актором Володимиром Ягличем, якому народила двох дітей. У липні 2017 року у пари народилася дочка Єва, а в квітні 2020 року народився син Данило.

Незважаючи на досить закритий спосіб життя, Паперна часто балує шанувальників свіжими фото. Цього разу вона постала в літньому образі. На зірці були світлі джинси і майка. Вона позувала у дворі свого будинку. Поруч стояли розкішні букети квітів. Освітлене волосся Антоніни робило її схожою на матір.

"Літо - це маленьке життя", - підписала фото актриса.

У коментарях Паперній залишили масу приємних слів і компліментів.

"Які гарні квіти. Що за привід?", "Це точно!!! А ти довгонога красуня!", "Неймовірна", «так схожа на матір», «щастя і везіння», «світишся від щастя», "красива дуже", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що дочка Сумської показала російського чоловіка, з яким живе в котеджі за 18,5 млн.: "Це все любов, хлопці!".

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