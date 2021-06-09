Український комік і актор "Квартал 95" Юрій Ткач насмішив незвичайним образом поруч з колегою по зйомках

Як передає Politeka.net, Юрій Ткач разом з Іриною Сопонару вразили вельми незвичайними образами. Як відомо, актори разом грають у ситкомі "Одного разу під Полтавою". Мабуть, це фото було зроблено під час зйомок одного з епізодів.

І Юрій, і Ірина позували в незвичайних шубах. Виглядали вони досить дивно. Ткач тримав розкриту парасольку, ховаючи себе і колегу від дощу.

"Щось літо не дуже балує", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях глядачі залишили кумедні відгуки про екранну парочку.

"Лисиця Аліса і Кіт Базиліо!", "Клас, супер, дай Бог вам здоров'я", "Сопонару що, губи накачала?", "Ось Юрій з Іриною піднялися. Полтава рулить!", "Які волохаті", "літній прикид, останній писк моди", "Нічого собі перевертень", "щось посмішками не дуже балуєте",-пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Юрій Ткач поділився знімком зі зйомок. Зараз комік багато часу проводить на зйомках в різних проектах. На свіжому фото актор сидів на вході в свій вагончик, скрививши гримасу. За це Ткача і люблять шанувальники. Він не боїться бути смішним.

"Майстер геніальної фотографії", - підписав він фото.

Нагадаємо, що Юрія Ткача "запакували" в поліцейську машину разом з колегою: "Нас підставили!".

Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95" заявив про своє жорстке рішення, несподіване відео: "Буду відкривати...".

Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" засвітився з двома красунями в кабріолеті:"дружину відправив на море".