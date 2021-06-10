Співачка Христина Соловій, зірка третього сезону "Голосу країни", довела до мурашок яскравим образом і своїм талантом

Так, 28-річна зірка виступила на приватному заході одного з косметичних брендів. Однією з гостею вечірки стала актриса Ольга Сумська, яка так надихнулася чуттєвим виконанням Соловій, що опублікувала відповідні кадри в себе в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Христина зробила репост цих кадрів у себе на сторінці, додавши підпис: "Відчула себе обраною одаліскою Хасекі Хюррем Султан 💔".

Примітно, що Хюррем Султан (героїня гучного турецького серіалу "Величне століття" про Османську імперію за часів правління султана Сулеймана Пишного), за сюжетом, була Роксоланою, привезеною з Криму до чужої країни. А, як відомо, саме Сумську називають українською Роксоланою, завдяки її ролі в однойменному костюмно-історичному телесеріалі, що вийшов на екрани 25 років тому.

Соловій з'явилася на сцені в коротенькій білій сукні з вишитими квітами, захопивши присутніх не тільки своїм чарівним голосом, але й привабливим зовнішнім виглядом.

Нагадаємо, Христина взяла участь у проєкті "Голос країни" в 2013 році. Зірка тоді вразила Святослава Вакарчука, потрапивши до нього в команду. В результаті, дівчині вдалося дійти до півфіналу. Під час спільної роботи з Вакарчуком вона встигла випустити кілька кліпів на власні музику та слова.

Нагадаємо, Сумська засвітила інтер'єр своєї нової квартири, білосніжні меблі та посуд: "Віталічек, ти задоволений?".

Також Politeka писала, що 54-річна "Роксолана" Ольга Сумська показала, як зараз виглядає без косметики: фото