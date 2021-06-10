Фіналістка шоу "Холостяк 11" з Михайлом Заливако Юля "Зайка" Бельченко збентежила шанувальників радісною звісткою

27-річна "Зайка" найбільше сподобалася публіці, підкоривши неординарністю і щирими емоціями, незважаючи на те, що перемогла в цьому сезоні інша учасниця. Популярність Юлі після проєкту зросла в рази, зараз за дівчиною в Instagram стежать понад 200 тис. підписнисників. Екс-фаворитка Заливако із задоволенням ділиться особистими переживаннями та кадрами з життя.

Так, Юля опублікувала свіжі "сторіз", не стримавши емоцій, передає Politeka.net.

"Були ми в "Ocean Plaza"... Друзі, сталося неймовірне! Я вперше за три місяці познайомилася з чуваком, та-та-тааа!", - повідомила зірка "Холостяка".

Надалі дівчина похвалилася успіхом:"Вгадайте, хто в неділю йде на побачення".

Нагадаємо, Юля важко переживала фінал шоу і свій програш. Рішення Міші розпрощатися назавжди стало для неї ударом. Тим більше, після того, як вона зізналася йому в почуттях. Пізніше Юля підтвердила, що дійсно закохалася в Заливако на проєкті.

"Я б хотіла запам'ятатися вам, як дівчина, яка пізнала любов і боролася за неї незважаючи ні на що!", - ділилася вона своїми думками з шанувальниками.

Тепер же, очевидно, особисте життя у неї поступово налагоджується.

Раніше ми писали, що Юля "Зайка" показала струнку фігурку з усіх ракурсів, покрутившись перед камерою в новому купальнику. Дівчина обожнює цей предмет одягу, тому порадувала себе соковито-малиновим екземпляром всесвітньо відомого бренду Victoria's Secret.

Нагадаємо, що "Холостяк" Заливако стурбував сумним виглядом поряд з Ганною Богдан

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