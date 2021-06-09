Співачка Міла Нітіч, яка брала участь у "Голосі країни-11", вирушила за кордон

Міла Нітіч пропрацювала 10 років з продюсером Володимиром Бебешко, передає Politeka.net. Артистці не подобався репертуар, який її змушував співати продюсер. В результаті через великі розбіжності й тиски Нітіч прийняла рішення розірвати співпрацю з ним.

Зараз же артистка самостійно займається розвитком кар'єри.

А нещодавно у своєму Instagram вона поділилася кадрами свого відпочинку, полетівши з України до Туреччини.

На кадрах співачка показала басейн з блакитною водою і шезлонги.

"Ну здрастуй відпочинок", - написала співачка.

Публікація не зібрала багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс такої можливості немає.

Раніше ми писали, що Міла Нітіч давно знайома з продюсером, Костянтином Меладзе. Тож в інтерв'ю Rostyslove Production вона різко відреагувала на слова співачок Ані Лорак і Олі Полякової, про те, що він виявляв до них інтерес, як до об'єктів жадання.

Міла Нітіч вважає, що навіть якщо дані факти були, то навіщо про них розповідати через багато років.

А Олю Полякову співачка і зовсім "приструнила". За словами Міли, її колега займається популізмом і піариться. За словами Нітіч припустила, що зараз до нашого шоу-бізнесу дійшла модна хвиля з Голлівуду про харассмент, саме тому обидві артистки підняли цю тему.

"Якби ви хотіли відкрити кримінальне провадження з цього питання, тоді потрібні були б докази. А ви просто зараз голослівні - як одна, так і інша, вибачте мене, будь ласка", - заявила співачка.

Нагадаємо, що фаворитка " Голосу країни "Міла Нітіч схлеснулася з красунею з команди Тіни Кароль:" не треба було...".

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