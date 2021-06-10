Популярна українська співачка, актриса і телеведуча Надія Мейхер розповіла цікаві деталі свого життя
Після своєї участі в групі "ВІА Гра" Надія побудувала досить успішну сольну кар'єру, передає Politeka.net. Артистка пробує себе в різних амплуа. Зірка вже стала актрисою, впускає власну лінію одягу, а зараз заявила про свій дебют в якості оперної співачки.
Про це артистка розповіла у своєму Instagram, підкріпивши пристрасним відео. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
На кадрах співачка показала свою репетицію з колективом опери "Кармен". У пості зірка розповіла, що закрутила "роман" з оперою.
"Мій ДЕБЮТ в опері ❤️ щоб розповісти, що для мене класична музика, і що значить в моєму житті ОПЕРА, доведеться написати книгу. ))) Бо це "любовний роман" довжиною практично в 25 років, який проявлявся то спалахами пристрасті то, спалахами сумнівів, затишшя, або затишшя перед справжньою бурею", - написала зірка.
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За словами Мейхер, ця постановка для неї стала новим етапом розвитку.
"Для мене це новий етап у моєму творчому, професійному житті... Це почуття щастя, яке не має меж...",- поділилася співачка.
За дві години публікація зібрала майже 10 тисяч переглядів і багато коментарів.
"Браво❤️", " Любимка моя!❤ ️ ❤ ️ ", "Чудова дівчина!😍 😍 😍 ", "Надія, вітаю вас з прем'єрою ((мрії повинні збуватися🎇 🎇", "у мене немає можливості приїхати до вас, як можу подивитися його?🔥 😍 ",- написали користувачі мережі.
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