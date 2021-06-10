Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова викликала хвилю насмішок в мережі Після публікації у ванній кімнаті

Скандально відома балерина без комплексів звикла показувати все своє життя на огляд публіки і залучати фанатів усіма способами, щоб здаватися їм цікавою. Нерідко при цьому артистка переходить межі в своїх прагненнях залишатися обговорюваної особистістю..

Цього разу Волочкова в одній білизні розсмішила мережу незручним виглядом, адже тонкі мережива не тільки не приховали її фігуру, але ще і виявилися їй Малі в зоні бікіні, через що зірка показала багато зайвого.

"Приміряю обновки. Почала з нижньої білизни. Я купила його за два дні красивого стоооооолько! Купити можна багато за гроші. Але не форму тіла і душі. Гроші мають властивість закінчуватися. Але за них не купити совість і доброчесність....️ ️ А ви як вважаєте?🐣,» - написала белерина.

У мережі вибухнули суперечки«" доброчесність" вже дуже напоказ 🤭; пиріжок назовні😮; де ви знаходите білизну моди 20 річної давності? Диву даюся; як так можна, у тебе дочка доросла.... а ти такі фото; Не культурненько вийшло...це м'яко сказати😮; у вас збоку праворуч від трусів вилізло ..; Соромно....🤭 🤭 🤭 ; Чим далі тим божевільніше; як це Розвидіти 😂; У вас Вареник випав; вони вам замалі».

Нагадаємо, раніше на своєму дні народження Волочкова заявила, що розлучилася зі своїм таємним коханим, з яким вона пробула у відносинах не один рік. Тепер же депресивна Волочкова дивує своїми змінами і депресивним настроєм.

Останнє тренування здивувало мережу найбільше. Анастасія є любителькою показати, як нібито ідеально вона проводить заняття незважаючи ні на що. Цього разу втомлена балерина заявила, що не знає, як почати тренування і розминку.

Нагадаємо, що Волочкова розставила ноги перед молоденьким Дідом Морозом, кадр безсоромності

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