Український телеведучий, шоумен і продюсер Юрій Горбунов знову відпочиває в Туреччині

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно Горбунов разом з вагітною дружиною та сином відпочивали за кордоном. Вони хвалилися морськими прогулянками на яхті, показуючи красу Туреччини. Минуло зовсім небагато часу, і зірки знову полетіли до Туреччини. Правда, цього разу, судячи з усього привід був робочим.

Це не завадило Горбунову насолодитися прекрасною погодою, поки в Україні йдуть дощі. На свіжому фото він позував в яскравій сорочці і шортах. Артист розвалився на білосніжному диванчику, сховавши обличчя за сонцезахисними окулярами.

"Ну тай таке!",- коротко підписав фото Горбунов.

У коментарях йому залишили масу приємних слів. Не обійшлося без обурення і критики.

"У казино "піднявся"?", "Горбунович крутий", "добре хоч прості люди не заважають "зіркам" (як Ви там вчора говорили на вечірці)», «Таки так», "який красень", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Юрій Горбунов поділився яскравим селфі з дружиною Катею Осадчою. Вона позувала в рожевому жакеті і тримала в руках букет красивих квітів. Образ телеведучої завершили акуратні сережки і макіяж з акцентом на очі. Горбунов розповів, що у них з Катею улюблена пора – це літо, коли дуже хочеться на море.

Нагадаємо, що Горбунов розтанув в усмішці в компанії колеги, і це не Осадча: "живе" фото.

Як повідомляла Politeka, Горбунов відправився в подорож без вагітної Осадчої:"влаштувався так, влаштувався".

Також Politeka писала, що Горбунов похвалився хвилюючою зустріччю зі своїм кумиром: "ніколи не думав, що буду...".