Українська співачка і актриса, зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук здивувала шанувальників своїм виглядом

Як повідомляє Politeka.net, 35-річна артистка прославилася завдяки успішному виступу у вокальному шоу "Голос країни". Пізніше вона працювала в проекті "Танці з зірками", після якого потрапила прямо в "Жіночий квартал". Сьогодні Марта є однією з чотирьох вокалісток, які співають і іноді грають в шоу.

Спекотна брюнетка регулярно балує своїх підписників яскравими знімками. Цього разу Адамчук вирішила показати дуже натуральний ніжний лук. Вона позувала для фото з квітами.

"Улюблені квіти", - коротко підписала фото зірка.

У коментарях артистці залишили масу приємних слів. Багато шанувальників звернули увагу, що Адамчук сильно схудла.

"Марта, відкривай квітковий ларьок - не прогориш!", "Вогонь", "Ох же цей погляд, теплий, карий... Улюблений))", "така худа", "Так схудла, не впізнати", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Марта Адамчук сфотографувала себе біля дзеркала в «невидимому» боді, колір якого практично повністю збігався з кольором її шкіри. Волосся артистки було злегка розпатлане, що надавало образу особливого шарму і жіночності.

Нагадаємо, що брюнетка з "Жіночого кварталу" підкорила ніжним образом, в мережі оцінили:"Чудово".

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