Відома російська співачка і колишня солістка ВІА Гри Альбіна Джанабаєва спантеличила втомленим виглядом

Як повідомляє Politeka.net, навесні у 42-річної Джанабаєвої та її чоловіка, виконавця Валерія Меладзе народилася дочка Агата. Це вже третя дитина, яку Джанабаєва подарувала своєму коханому. У мережі парочка ділиться з шанувальниками подробицями про те, як їм живеться з новонародженою дитиною. Нерідко зірки показують себе втомленими і закатованими.

На свіжому фото артистка з'явилася без макіяжу. Вона виглядала виснаженою.

"Що тут у вас, на "волі" відбувається))??? Вибралася на кілька годин...і...час пішов", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без колючих зауважень.

"Моя ви хороша", "Без макіяжу смілива, молодець", "Мишка сіра", "Ви щаслива, вибралися на кілька годин", "Ой, та нічого цікавого. Без вас дуже нудно", "Втома пройде, зате яке щастя росте. Ви дуже красива і талановита, ви мені дуже подобаєтеся", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Джанабаєва і Валерій Меладзе засвітилися з чорними колами під очима. Зірки вирішили пожартувати над своїми регулярними недосипами.

Нагадаємо, що 42-річна екс-ВІА Гра Джанабаєва зворушила знімком з Меладзе і новонародженою донькою: «перші прогулянки».

Як повідомляла Politeka, екс-ВІА Гра Джанабаєва після пологів вирішила показати, якою була до слави і шлюбу з Меладзе: "Ох...".

Також Politeka писала, що Джанабаєва і Меладзе знайшли спосіб приховати втомлений вигляд після безсонних ночей: кадри "солодкої парочки".