Співачка Анастасія Приходько насолоджується материнством, показуючи шанувальникам свої будні з трьома дітьми

34-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, здивувавши "хуліганським днем" і планами на четверту дитину, передає Politeka.net.

Як відомо, співачка втретє стала мамою зовсім недавно. 25 березня вона народила сина Луку, причому приховувала від публіки й вагітність, і пологи, розсекретивши подію тільки через місяць.

Зараз багатодітна мама активно виставляє кадри та розповідає, як проводить час зі спадкоємцями.

Зокрема, Настя вирішила порадувати дітей незвичайною ініціативою - цілий день вони можуть робити, що хочеш (у межах розумного, звичайно) - це ж стосується і їжі.

"У нас сьогодні "хуліганський день", - повідомила співачка та запитала у старших сина з донькою - Сьогодні ми їмо шоколаду, скільки хочемо... не їмо суп, так? Що ви сьогодні замість супу хочете?"

"Замовляють бутерброди з сиром і ковбаскою", - підписала вона наступний кадр.

У підсумку, діти самі сходили в магазин, похвалившись потім своїм "уловом": гігантською пачкою чіпсів, "Спрайтом, ковбасою "Докторською" та сиром. Приходько тільки й змогла вимовити: "О боже, ну, гаразд...", приготувавши дітям бутерброди в мікрохвильовці.

Весело провівши день зі старшими, Настя показала й молодшенького, заколисуючи того на руках.

"My boy. Любов всього мого життя! Може, ще в 50 років сходжу за 4)))", - підписала вона зворушливе фото.

Нагадаємо, старшу дочку Нану Приходько народила в 2010 році від абхазького бізнесмена Нурі Кухілава. Незабаром після розлучення з першим чоловіком, в 2013 році вона вийшла заміж за бізнесмена Олександра, а в 2015 році народила йому сина Гордія.

Нагадаємо, Настя Приходько зізналася, чому їй довелося приховувати третю вагітність: "я постійно плакала"

Як повідомляла Politeka, Настя Приходько зважилася на фото без одягу через два місяці після пологів:"Доброго ранку".

Також Politeka писала, Анастасія Приходько таємно народила третю дитину, ніжні фото:"який крихта".