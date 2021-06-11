Українські зірки беруть чималі гроші за корпоративи, хоча ситуація з пандемією важко вдарила по гаманцях артистів

Дізнайтеся, які гонорари запитують українські знаменитості за свої виступи на приватних івентах. Як передає Politeka.net, про це пише Life Сьогодні.

Наприклад, перше місце в рейтингу ділять Оля Полякова і Макс Барських. За один виступ на заході "Королева ночі" просить 20 тисяч доларів (545 тисяч грн), таку ж суму будьте готові заплатити і Барських.

Оля полякова, скрін

Панський. Фото: скрін Youtube

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Улюблена поп-зірка української сцени Настя Каменських, Ціна за виступ якої, за словами івент-менеджерів, варіюється від 15 до 25 тисяч доларів (від 408 до 680 тисяч грн).

настя Каменських

Приблизно стільки ж доведеться викласти, якщо на вашому святі заспіває Сергій Бабкін – близько 15 тисяч доларів.

Бабкін

За виступ групи НеАнгели, яка хоч і розпалася, але продовжує працювати на приватних заходах, готуйтеся "розщедритися" на 12 тисяч доларів (327 тисяч грн). До слова, стільки ж просить і група THE HARDKISS.

НеАнгели, слава Камінська, Вікторія смеюха

Юлія Саніна

10 000 євро (330 тисяч грн) коштує виступ на заході групи KAZKA.

Олександра Зарицька, KAZKA, казка

Трохи дешевше обійдуться виступи співачки Злати Огневич і реп-виконавиці alyona layona – по 7 тисяч доларів, а також Віктора Павлика і Світлани Тарабарової – по 5 тисяч доларів.

злата огневич

светлана тарабарова

Важливо, що весь зароблений гонорар артисти витрачають не тільки на себе, але і на свою команду, куди входять, наприклад, артисти балету, стилісти, менеджери та інші.

Нагадавши, екс-ВІА Гра назвала ціну за правду про Костянтина Меладзе, сума вражає: "є свій гонорар".

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