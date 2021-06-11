Скільки Каменських, Барських і Полякова беруть за корпоративи

Українські зірки беруть чималі гроші за корпоративи, хоча ситуація з пандемією важко вдарила по гаманцях артистів

Дізнайтеся, які гонорари запитують українські знаменитості за свої виступи на приватних івентах. Як передає Politeka.net, про це пише Life Сьогодні.

Наприклад, перше місце в рейтингу ділять Оля Полякова і Макс Барських. За один виступ на заході "Королева ночі" просить 20 тисяч доларів (545 тисяч грн), таку ж суму будьте готові заплатити і Барських.

Улюблена поп-зірка української сцени Настя Каменських, Ціна за виступ якої, за словами івент-менеджерів, варіюється від 15 до 25 тисяч доларів (від 408 до 680 тисяч грн).

Приблизно стільки ж доведеться викласти, якщо на вашому святі заспіває Сергій Бабкін – близько 15 тисяч доларів. За виступ групи НеАнгели, яка хоч і розпалася, але продовжує працювати на приватних заходах, готуйтеся "розщедритися" на 12 тисяч доларів (327 тисяч грн). До слова, стільки ж просить і група THE HARDKISS. 10 000 євро (330 тисяч грн) коштує виступ на заході групи KAZKA. Трохи дешевше обійдуться виступи співачки Злати Огневич і реп-виконавиці alyona layona – по 7 тисяч доларів, а також Віктора Павлика і Світлани Тарабарової – по 5 тисяч доларів. Важливо, що весь зароблений гонорар артисти витрачають не тільки на себе, але і на свою команду, куди входять, наприклад, артисти балету, стилісти, менеджери та інші.

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