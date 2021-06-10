Відома виконавиця Alina Tim стала жертвою грабіжників, які працюють за схемою далеких 90-х

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram співачка розповіла, як стала жертвою грабіжників прямо на трасі. Її автомобілю попрокаливали колеса, а поки та розбиралася зі своїм автомобілем, звідти несли цінні речі.

Аліна тім (справжнє ім'я Аліна Тимофєєва) поверталася з Харкова, де була на черговому тренінгу (артистка також є професійним психотерапевтом). Разом з нею в машині їхала її візажистка. На В'їзді в Київську область вона відчула, як лопнуло колесо.

"Їхала я сьогодні вночі з Харкова до Києва. І на трасі на В'їзді в Київську область далеко від заправок і населених пунктів раптово проткнула колесо. З'їхала на узбіччя, там також змінювала колесо велика компанія-сім'я з дітьми. Вони вибачилися і сказали, що не зможуть допомогти, тому що спізнюються в аеропорт. Але порадили бути акуратними, тому що колесо проткнуто неспроста", - написала співачка.

Поки артистка копалася в автомобілі, її супутниця ходила навколо і світила ліхтариком. Але в якийсь момент Аліні знадобилася допомога-одна б вона не підняла колесо просто фізично.

"Моя супутниця залишилася без грошей і двох паспортів. Мені пощастило більше-панове грабіжники звиснули мою сумку Шанель, але всередині в ній була тільки косметика. На щастя, гонорар за пост-продакшн мого майбутнього кліпу "на Кубу", який я везла до Києва, і свої робочі телефони я зберігала в менш передбачуваних місцях. А взагалі страшно навіть подумати, що могли зробити з двома беззахисними дівчатами на нічній безлюдній трасі...",- підсумувала вона.

У поліції сказали, що у них вже майже десяток заяв. Зняли відбитки пальців на машині, подивилися, як і чим пошкоджено колесо.



Користувачі в коментарях підтримали співачку: "Коридор затемнень у розпалі 😢 😢 😢 час щас небезпечний. Можна сказати»спасибі, Творець, що взяв сумочкою Шанель". (А не здоров'ям і тд)

Бережи себе❤️❤️❤️", " так, спасибі, що жива і здорова залишилася...".

Майбутній співачці Аліні Тимофєєвій з раннього дитинства хотілося перебувати в центрі уваги. Дівчина неодноразово знімалася в серіалах і телевізійних шоу, кілька років співала в рок-групі. Наприкінці минулого року запустила свій особистий проект-Alina Tim, а зовсім недавно презентувала другий кліп - на пісню Tell Me.



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