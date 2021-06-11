Співачка Настя Каменських розговорилася на особисті теми, порівнявши свого чоловіка Потапа з покійним батьком

Як відомо, страшна трагедія потрясла сім'ю Каменських, на початку року в неї помер батько. Олексій Жмур був відомим українським спортсменом і музикантом. Свого часу був капітаном команди "Динамо" з волейболу, а також концертним директором хору імені Г. Верьовки. Власне, з мамою Насті, Лідією Петрівною, вони познайомилися під час одного з концертів. За словами співачки, це була любов з першого погляду.

В інтерв'ю YouTube-каналу DOROTYE Каменських розповіла про премудрість, що дісталася їй від батька: "Мені тато говорив, неважливо, чим ти займаєшся, головне, щоб ти відчула "сонячний удар", який я відчув з твоєю мамою".

настя Каменських, потап

Дивно, але, за словами співачки, її коханий, продюсер і репер Потап (Олексій Потапенко) дуже схожий на її батька. Ведуча натякнула, що артистка ніби спеціально "підбирала чоловіка".

Популярні новини зараз

Дочка Лорак росте копією її колишнього чоловіка Мурата, як вона виглядає зараз: "Все таки швидко летить час"

Настя Каменських в одязі не за розміром вразила видом на домашніх кадрах: "У Потапа забрала?"

Кароль змусили червоніти, підловивши її за лаштунками з Даном Баланом: "Ви разом?"

Настя Каменських показала їх з Потапом малятко, про яке мало хто знає: "Стаєш на тата схожа"

Трагічна ДТП на українській трасі, жертв довелося вирізати з понівечених авто: кадри з місця
Показати ще

"Я не підбирала, так випадково вийшло, а потім я зрозуміла, що він повністю схожий на мого батька. Гумором! У Льоші з Льошею просто однакові були жарти. Це правда. І взагалі... навіть не можу пояснити... ось ці флюїди, які людина передає, у них дійсно схожі. Не дарма ж кажуть, що дівчатка вибирають собі чоловіків схожих на тат", - поділилася Настя. До того ж, їх обох звуть Олексіями і обидва - тельці за гороскопом.

До цього Каменських описувала, в якій любові проходило її дитинство, розповівши про незвичайну історію знайомства батьків:

"У них дуже велика різниця у віці, 17 років. Я пам'ятаю нескінченну любов, як вони весь час цілуються... між ними був просто неймовірний зв'язок. Тато, коли побачив маму... вона каже, як маніяк просто... І дуже сильно закохалися".

Настя Каменских с отцом

Нагадаємо, що 34-річна Настя Каменських розцвіла поруч з 22-річним красенем: "ти крутий!»

Як повідомляла Politeka, Каменських у прозорих мереживах показала, як же пощастило Потапу: "це правда..."

Також Politeka писала, що Настя Каменських показала їх з Потапом Малятко ,про яку мало хто знає: "стаєш на тата схожа"