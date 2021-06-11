Співачка Настя Каменських розговорилася на особисті теми, порівнявши свого чоловіка Потапа з покійним батьком
Як відомо, страшна трагедія потрясла сім'ю Каменських, на початку року в неї помер батько. Олексій Жмур був відомим українським спортсменом і музикантом. Свого часу був капітаном команди "Динамо" з волейболу, а також концертним директором хору імені Г. Верьовки. Власне, з мамою Насті, Лідією Петрівною, вони познайомилися під час одного з концертів. За словами співачки, це була любов з першого погляду.
В інтерв'ю YouTube-каналу DOROTYE Каменських розповіла про премудрість, що дісталася їй від батька: "Мені тато говорив, неважливо, чим ти займаєшся, головне, щоб ти відчула "сонячний удар", який я відчув з твоєю мамою".
Дивно, але, за словами співачки, її коханий, продюсер і репер Потап (Олексій Потапенко) дуже схожий на її батька. Ведуча натякнула, що артистка ніби спеціально "підбирала чоловіка".
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"Я не підбирала, так випадково вийшло, а потім я зрозуміла, що він повністю схожий на мого батька. Гумором! У Льоші з Льошею просто однакові були жарти. Це правда. І взагалі... навіть не можу пояснити... ось ці флюїди, які людина передає, у них дійсно схожі. Не дарма ж кажуть, що дівчатка вибирають собі чоловіків схожих на тат", - поділилася Настя. До того ж, їх обох звуть Олексіями і обидва - тельці за гороскопом.
До цього Каменських описувала, в якій любові проходило її дитинство, розповівши про незвичайну історію знайомства батьків:
"У них дуже велика різниця у віці, 17 років. Я пам'ятаю нескінченну любов, як вони весь час цілуються... між ними був просто неймовірний зв'язок. Тато, коли побачив маму... вона каже, як маніяк просто... І дуже сильно закохалися".
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