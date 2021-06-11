Співачка Тетяна Решетняк, відома як TAYANNA, розговорилася про свою можливу поїздку на "Євробачення - 2022"

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці "Євробачення" в Instagram з'явився пост про те, що TAYANNA хоче поїхати на" Євробачення " наступного року, але не заради перемоги, а просто, щоб пожиь в Італії 3 тижні. Українці в коментарях розсердилися через такий настрій співачки, передає Politeka.net

"Поїхати в Італію я б хотіла на "Євробачення", чесно кажучи. На тижні 3. Якщо я зможу себе переформатувати в психологічному плані, що це про красивий конкурс і не треба там ні з ким тільки боротися і перемагати, то напевно я поїду", - слова TAYANNA про Євробачення-2022". Хочете побачити її наступного року на пісенному конкурсі?",- написали під фото співачки.

Користувачі активно коментують пост: " ЧЕКАЄМО КОРОЛЕВУ 😭 😭 😭 ", " Чекаю її як Ісуса який ходити по воді", " Це буде щось по типу як Могилевська на "Танці з зірками"? Поки не переможе не перестане брати участь?))) ", "Це буде чергова Гайтана... Стільки крутих талановитих,а хочете показати Європі, ніби наше краще - оце таке... Буде сумно,якщо оберуть її..."

Після фіналу конкурсу "Євробачення-2021" в Роттердамі, де Україну представляла Катерина Павленко з групою Go_A, українці вже міркують, хто ж поїде на пісенний конкурс наступного року.

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