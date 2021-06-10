У мережі показали красиві пари футболістів збірної України з дружинами

Українські футболісти не тільки тренуються, але також будують особисте життя, повідомляє Politeka.net. Спортсмени можуть похвалитися красунями-дружинами.

Зокрема, Євген і Вікторія Коноплянки вже більше п'яти років перебувають у шлюбі. У пари двоє дітей, дочка Злата і син Дамір. До слова, Вікторія - майстер спорту з бадмінтону.

Сергій і Анна Сидорчук познайомилися ще у 2009 році, через кілька років між ними зав'язалися романтичні стосунки, а одружилися у 2014 році. Зараз подружжя виховує старшу дочку Кіру і двійнят – Микиту і Ніколь.

Олександр і Владислава Зінченко одружилися у 2020 році. Через карантин пара зіграла весілля у вузькому колі сім'ї та друзів.



Андрій і Юлія П'ятови знайомі більше 15 років. Спочатку обидва дружили. Зараз пара виховує чотирьох дітей: Дарину, Мілану, Майю і сина Лева.

Андрій та Інна Ярмоленко одружилися у 2011 році. У пари троє синів: Іван (22 травня 2013 року), Данило (13 вересня 2015 року) та Максим (25 жовтня 2020 року).

Також на фото можна побачити і інших спортсменів з подружжям.

Публікація з фото сімей в Instagram зібрала багато коментарів:

"Красені"," у Коноплянки - супер", "Олександр і Владислава Зінченки", " всі пари дуже красиві !!!! Бажаю всім здоров'я і довголіття !! ❤ ️ ❤ ️ ", "Всі Чудові☺ 😊", " всі дуже красиві❤️❤️❤️", "хороші, щасливі , неймовірні і головне українські красені і красуні, будьте здорові💪 💙 💛 🇺 🇦 👍 🤗", "Гарні та щасливі".

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