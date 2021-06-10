Український хореограф Григорій Чапкіс має чудових онуків та дітей

Як повідомляє Politeka.net, 41-річний син Григорія Чапкіса-Грег живе в Америці і керує школою танців у Сан-Франциско. А його дружина щодня надсилає фото онуків Григорію.

Вже двадцять років він одружений на жінці на ім'я Ембер, з якою виховує двох синів: 12-річного Ніколі і п'ятирічного Макса. Так, Ніколі показав у своєму Instagram, як грає бейсбол.

"На Гаваях відпочили, але приємно бути вдома😎 🚀", - написав хлопець під відео.

Ніколі опублікував відео, на якому відбувається командна спортивна гра з м'ячем і битою. У змаганнях беруть участь дві команди по дев'ять гравців кожна.

До слова, Син і старший онук Чапкіса дуже на нього схожі, в той час, як молодший хлопчик - копія своєї мами. Хлопчаки один на одного зовсім не схожі.

Батько Грег Чапкіс прокоментував з гордістю відео:"це мій хлопчик".

Бейсбол з'явився в США на початку XIX століття. Вважається, що основою гри послужила англійська гра "раундерс". Перший офіційний матч був проведений в 1820 р. в Нью-Йорку. На даний момент в бейсбол грають більш ніж в 120 країнах світу. Найбільш бейсбол популярний в США, на Кубі, в Японії, Китаї та Кореї.

Користувачі Мережі також залишили кілька зворушливих коментарів і емодзі: "хороша робота 😉... ", "Це було бомба 💣".

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