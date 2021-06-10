Популярний український співак MELOVIN, який був улюбленцем Андрія Данилка на Нацвідборі на Євробачення, заінтригував шанувальників

Як передає Politeka.net, 24-річний Костянтин Бочаров поділився у себе в Instagram селфі, на якому постав у своїй улюбленій червоній шапці і окулярах оригінального дизайну. Він серйозно дивився в кадр, створюючи враження стурбованої справами людини. Особливу увагу привернув стильний манікюр артиста. Його нігті були покриті чорним лаком.

"Моє обличчя, коли усвідомлюю кількість проектів і неймовірних моментів, які ви будете проживати зі мною зовсім скоро. #melovinators заздрю Вам", - заінтригував своїх шанувальників артист.

У коментарях йому залишили масу слів підтримки і компліментів.

"Скільки ти емоцій вже подарував і продовжуєш дарувати. "Захоплююся" тобою неймовірно. Що я тобі можу побажати, так це підтримки Всесвіту", "Заінтригував", "це літо, як і очікувалося, буде дуже гарячим", "Mr. Melovin, я в передчутті", "чертовськи прекрасний Mr.melovin!!! Втім, як завжди!",- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що MELOVIN після експерименту з червоним волоссям показав поголену потилицю. Також виконавець похвалився модним у 2021 році чорним манікюром і дивними знаками на нігтях. Як відомо, Бочаров з самого початку своєї кар'єри вважав за краще епатувати публіку яскравими образами. Його фішкою були очі різного кольору.

Нагадаємо, що улюбленець Данилка MELOVIN поскаржився на невдалий відпочинок: "і сам же хотів, рвався...".

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Також Politeka писала, що бритоголовий улюбленець Данилка Melovin розбурхав радикальними змінами в зовнішності:"вмієш дивувати".