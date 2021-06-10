Колишній "Холостяк" Михайло Заливако потрапив у неприємність через листування з відомою телеведучою Лесею Нікітюк

Як передає Politeka.net, 10 червня сторінку Лесі Нікітюк в Instagram зламали. На її сторінці стали з'являтися особисті фото, а також скріни листування з зірками. Під руку хакерам потрапив Михайло Заливако і Сергій Притула.

"Холостяк, так холостяк", - підписав фото зломщик.

На фото було видно, що Леся і Михайло обговорюють машини, після чого Заливако вирішив пофліртувати із зіркою.

"Леся))) У мене Директ горить))) нам треба терміново одружитися. Триндець..я походу не ту вибрав", - пожартував Заливако в листуванні з Нікітюк.

У коментарях шанувальники стали висловлювати невдоволення, але знайшлися і ті, хто посміявся над жартом Заливако, додавши, що Анна Богдан буде не в захваті, коли побачить це листування.

"Її зламали", "Походу намічається Всеукраїнський скандал", "Ото зломщик собі на термін намотав", "Люди, дружно кидаємо скарги, це найкраще, що ми можемо зараз зробити», «Спалилася Леся, інста українська на скрині», «капець», «Боже, якщо ви зламали сторінку Лесі, то ви убога людина», «Все, ви за це отримаєте від Ані», - пишуть користувачі Мережі.

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