Відома українська ведуча Марічка Падалко зробила щеплення від коронавірусу

Ведуча ТСН на телеканалі "1+1" розповіла про свій стан після вакцинації на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

«Десь за дві години, як раз я дуже довго їхала на дачу до дітей, у пробках, у мене почало горіти обличчя. ОТ знаєте, таке, як перед застудний стан, коли тобі здається, що в тебе температура, але насправді в тебе горить обличчя, або коли ти нервуєш. Я подумала, що це вже починається, буде підвищення температри, але коли вже десь за півтори години я доїхала додому, то все минуло, нічого не біло, ніякої температури, ніякої навіть ломоти, про яку попереджали», - розповіла телеведуча.

Також Марічка Падалко зазначила, що зараз (на другий день) місце, куди кололи практично непомітно, хіба що маленька крапка.

Нагадаємо, нещодавно Падалко пробігла 20-кілометровий марафон по бездоріжжю Марічка зізналася, що зі своїм чоловіком Єгором Соболєвим спочатку до кінця не розуміла, що таке «трейл» (забіг по бездоріжжю) і як сильно він відрізняється від стандартних бігових заходів. Дистанцію, яку вони зазвичай біжать за 2:00, зараз долали 2: 47.

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