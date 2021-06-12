Співачка Анастасія Приходько поділилася з шанувальниками своєю радістю

34-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Приходько зняла сторіс в машині разом з донькою і сином. Артистка розповіла, що прямує на примірку до дизайнера Андре Тану.

"Везу тобі найцінніше", - підписала вона кадри.

Пізніше співачка поділилася враженнями від зустрічі з дизайнером.

"Як приємно чути від тебе, що я в прекрасній формі. Люблю", зазначила Настя.

Приходько розповіла, що її діти братимуть участь в Ukrainian Fashion Kids.

"У Гордія буде дебют, Наннушка вже ходила по подіуму... Так хвилююче для нас», - поділилася вона.

Зараз співачка в приємному передчутті.

"Андре Тан вгадав звичайно, який я люблю колір, який я люблю фасон, тому, все, готуємося ходити і блищати», - зазначила вона.

Нагадаємо, нещодавно Андре Тан зізнався, що розлучився з дружиною.

За його словами, розставання пройшло мирно-дизайнер залишив дружині великий будинок, машину, щомісяця виплачує аліменти на виховання 5-річної дочки Софії. Причиною розлучення стали сварки, які виникли на тлі власного бізнесу Аліни Харечко — вона запустила бренд одягу Home Wings.

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