Співачка Анастасія Приходько поділилася з шанувальниками своєю радістю
34-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.
Приходько зняла сторіс в машині разом з донькою і сином. Артистка розповіла, що прямує на примірку до дизайнера Андре Тану.
"Везу тобі найцінніше", - підписала вона кадри.
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Пізніше співачка поділилася враженнями від зустрічі з дизайнером.
"Як приємно чути від тебе, що я в прекрасній формі. Люблю", зазначила Настя.
Приходько розповіла, що її діти братимуть участь в Ukrainian Fashion Kids.
"У Гордія буде дебют, Наннушка вже ходила по подіуму... Так хвилююче для нас», - поділилася вона.
Зараз співачка в приємному передчутті.
"Андре Тан вгадав звичайно, який я люблю колір, який я люблю фасон, тому, все, готуємося ходити і блищати», - зазначила вона.
Нагадаємо, нещодавно Андре Тан зізнався, що розлучився з дружиною.
За його словами, розставання пройшло мирно-дизайнер залишив дружині великий будинок, машину, щомісяця виплачує аліменти на виховання 5-річної дочки Софії. Причиною розлучення стали сварки, які виникли на тлі власного бізнесу Аліни Харечко — вона запустила бренд одягу Home Wings.
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