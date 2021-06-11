Відома українська співачка Ольга Полякова взяла участь у популярному кулінарному шоу «Майстер Шеф»

Як передає Politeka.net, останнім часом в "Майстер Шеф" запрошують українських зірок, які змагаються за звання кращого кулінара. У шоу вже брали участь зіркові пари, а цього разу штурмувати проект прийшла важка артилерія.

У себе в Instagram Полякова опублікувала анонс нового випуску "Майстер Шеф", де вона виступала в команді з молодою співачкою Аліною Гросу. Судячи з анонсу, імпульсивна Полякова заправляла на кухні. А Гросу сильно дісталося від владної зірки.

"Каструлю йди, бери. Ріж, перемішуй, швидше ... Я богиня готовки", - нарізали вигуки Полякової в анонс.

Варто відзначити, що Ольга Полякова дійсно добре готує. Вона регулярно ділиться з шанувальниками рецептами цікавих страв. Під час карантину співачка навіть знімала процес готування для фанатів. Відомо, що Ольга виробляє домашній сир, а також дуже любить консервацію.

Раніше ми писали, що Ольга Полякова поділилася особистими кадрами з молодшою донькою. Співачка цілувала дитину, проводячи з нею вільний час.

"Хто це такий хороший?", - промовляла зірка, обіймаючи дочку.

Нагадаємо, що Полякова з Бадоєвим пішли в кураж на концерті Дорофєєвої, в хід пішли поцілунки: "у цієї жінки така....".

Як повідомляла Politeka, Полякова блиснула засмаглими ніжками на особистій яхті по дорозі додому: пейзаж заворожує.

Також Politeka писала, що Полякова похвалилася красою свого маєтку з басейном і стайнею на березі озера: "класно тобі".